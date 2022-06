Arriva Pistoia Blues, Simple Minds e Paolo Nutini a sold out

(ANSA) - PISTOIA, 28 GIU - Countdown agli sgoccioli per la 41/a edizione di Pistoia Blues, festival dal 7 al 16 luglio 2022 che dopo due anni ritorna in piazza Duomo e riporta nella città toscana l'emozione della grande musica internazionale (9, 15 e 16 luglio) con protagonisti assoluti i Simple Minds (data sold out), la straordinaria voce rock-blues-soul del cantautore inglese Paolo Nutini (sold out pure il suo concerto) e il classico rock blues americano dei Gov't Mule di Warren Haynes, già membro della Allman Borthers Band, uno dei marchi immortali del rock sudista. A queste serate di grande musica si aggiunge il cantautore svedese The Tallest Man on Earth in un imperdibile intimo concerto in Fortezza Santa Barbara. Ritorna anche la sezione tricolore 'Storytellers - Suoni d'autore' dedicata alla musica d'autore italiana ed alle nuove sonorità. E', questa, un'accurata selezione del meglio della musica italiana di più generazioni con due artisti di primissimo piano della scena nazionale come Elisa e Manuel Agnelli e due imperdibili protagonisti della "nuova ondata" come Willie Peyote, rapper torinese di talento, e la giovane promessa Ariete. Non mancherà la tradizionale serata blues "Sweet Home Pistoia" per celebrare le radici storiche e culturali del festival in un contesto di continua evoluzione del mercato musicale. La serata esplorerà diversi stili di blues - Eugenio Finardi e Fabio Treves i protagonisti - con esibizioni live. Al centro la storia unica dei 'primi' 40 anni della manifestazione raccontata attraverso immagini di archivio e le parole degli esperti. (ANSA).