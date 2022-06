Steve Coleman apre tour europeo il 14/7 a Lugocontemporanea

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Il sassofonista statunitense Steve Coleman aprirà il suo tour europeo il 14 luglio in Italia, precisamente a Lugocontemporanea, la rassegna di due giorni giunta alla diciottesima edizione a Lugo di Romagna (Ravenna), accompagnato dai Five Elements, con Jonathan Finlayson tromba, Anthony Tidd basso elettrico, Sean Rickman batteria e Kokayi, che improvviserà tra spoken word e jazz poetry.

Sessantacinquenne, originario di Chicago poi attivo a New York dal 1978, Coleman si è distinto nella scena del jazz di ricerca prima con il Collettivo M-Base, poi collaborando con nomi di primo piano come Dave Holland, quindi formando i Five Elements oltre a guidare organici più vasti. Il concerto di Coleman sarà a pagamento, mentre il 15 luglio la rassegna sarà a ingresso gratuito. Previsti gli Hobby Horse, il trio collettivo con Dan Kinzelman sax, Joe Rehmer contrabbasso e Stefano Tamborrino batteria.

In linea con la vocazione multidisciplinare di Lugocontemporanea (all'insegna di Men at war) sarà la performance 'Piano solo corpo solo', l'ultimo lavoro del pianista Simone Graziano ideato insieme alla danzatrice Claudia Caldarano. E ancora, Progressivamente, il nuovo progetto tra jazz e rock progressive di Roberto Gatto, batterista tra i più esperti della scena europea, alla testa di un ensemble che comprende Marcello Allulli sax tenore e live electronics, Francesco Fratini tromba, Alessandro Gwis pianoforte e tastiere, Andrea Molinari chitarra, Pierpaolo Ranieri basso e live electronics. Il tema 'Men at war' sarà sviluppato su diverse riflessioni, anche grazie al dibattito con EducAid, ong impegnata nella cooperazione d'aiuto in ambito socio-educativo e vicina alle problematiche infantili attiva prevalentemente sulla striscia di Gaza, presente durante la rassegna. Per il programma dettagliato: www.lugocontemporanea.it (ANSA).