Tempo di tormentoni estivi, da Fedez a Baby K

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'estate 2022 è iniziata ed è caccia al tormentone estivo che risuonerà senza tregua nelle prossime settimane. Tra i primi a mettere un'ipoteca, e far valere il peso di un curriculum pieno di hit, è Fedez: dopo il successo di Mille dello scorso anno, in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro, ritenta la carta del trio stavolta con due emergenti come Tananai e Mara Sattei in La dolce vita. Habitué del tormentone è anche Baby K che ci riprova in coppia con Mika con Bolero, brano in cui il sound strizza l'occhio a sfumature synthwave anni '80. Nel nome del two-is-megl-che-uan", tornano anche Carl Brave e Noemi, che dopo Makumba, ritentano il successo con la leggera Hula-Hoop, Loredana Bertè che continua le sue collaborazioni con i giovani artisti e sceglie Franco 126 con "Mare Malinconia". I Boomdabash (che negli ultimi cinque anni hanno collezionato oltre 25 dischi di platino) quest'anno chiamano al loro fianco Annalisa per "Tropicana".

C'è da scommettere che non passerà inosservata "Caramello" di Rocco Hunt che dopo due anni al fianco di Ana Mena sceglie come compagne di microfono Elettra Lamborghini e la star spagnola Lola Índigo. Per la prima volta insieme, i primi due sono abituati a far ballare le spiagge italiane (e non solo) con i loro brani (Pistolero della tweriking queen italiana, uscita l'anno scorso, vanta oltre 50 milioni di stream e 45 milioni di visualizzazioni).

Ma la lista è lunga e conta anche Elodie con Tribale, "Bubble" di Takagi e Ketra in versione rap, Aka 7even con Guè in "Toca". E Cristiano Malgioglio con "Sucu Sucu". Da tenere d'occhio "Stringimi stanotte" di Luigi Strangis (vincitore dell'ultima edizione di Amici), "5 gocce" di Irama con Rkomi, "Diva" de La Rappresentante di Lista, "Ubriaco di te" di Dargen D'Amico. In radio stanno andando forte i Pinguini Tattici Nucleari con "Giovani Wannabe", Marco Mengoni con "No Stress", Elisa con "Litoranea". E resiste ancora, dopo tre mesi, "Shakerando" di Rhove. Tra gli stranieri Harry Styles con As it was, Lizzo con About Damn Time e Darin con Superstar. Per l'immancabile quota latin, arrivano Solo Para Ti di Alvaro Soler con Topic, Romance di Fred De Palma e Justin Quiles, Suavemente di Soolking con Boro Boro. (ANSA).