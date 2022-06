Clip, a Portofino il concorso lirico internazionale più giovane

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 25 GIU - Dal 2015 decine di giovani cantanti lirici sono entrati in carriera grazie ai contratti con istituzioni prestigiose - dall'Opera di Vienna al Metropolitan, da Le Monnaie a La Scala, a Zurigo, Parigi e Londra - ottenuti subito dopo essersi messi in mostra al Concorso Lirico internazionale di Portofino (Clip), che ogni anno vede in lizza le nuove promesse del canto mondiale. Per l' ottava edizione, in programma dal 19 al 24 luglio, saranno 218 i ''clippers'' tra i 18 e i 30 anni provenienti da 44 nazioni, anche da Russia e Ucraina, che si sfideranno davanti a una giuria internazionale di esperti di altissimo calibro, guidata dal sovrintendente della Scala Dominique Meyer. La finale è in programma il 22 luglio nel Teatro Sociale di Camogli. La premiazione a Portofino il 24 luglio alle 21 con il concerto in piazza dell' orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Michele Gamba.

Il successo e gli sbocchi professionali assicurati dal Concorso, gratuito e aperto al pubblico, promosso dall' Associazione Bottesini e riservato ai cantanti lirici più giovani conferma la bontà dell' idea lanciata dal suo fondatore Francesco Daniel Donati: avere sempre una giuria composta da soli sovrintendenti e direttori artistici ha reso Clip uno dei banchi di prova tra i più ambiti dai nuovi talenti, pur tra le difficoltà create ai viaggi internazionali prima dalla pandemia e ora dalla guerra. A dare una possibilità concreta di realizzare i loro sogni sarà il giudizio del gruppo di esperti di lungo corso, da Peter de Caluwe, Direttore Generale de La Monnaie di Bruxelles, a Carolin Wielpütz, Direttore Artistico Theater an der Wien; Franziska Maria Kaiser, Casting della Royal Danish Opera; Jonathan Friend, Consulente Artistico Metropolitan New York; agli italiani Cristiano Sandri, Responsabile della Programmazione Artistica del Teatro Regio di Parma; Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, che è responsabile delle preselezioni; e Claudio Orazi, Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova.

