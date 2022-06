Il rapper 50Cent sbarca in Sardegna per unica tappa italiana

(ANSA) - ARBATAX, 24 GIU - Grande ritorno in Italia del rapper e attore americano 50 Cent. Dopo 10 anni di assenza il 15 agosto l'artista di fama mondiale è pronto a infiammare il pubblico nel piazzale Rocce Rosse, ad Arbatax in Ogliastra, costa orientale della Sardegna, unica data italiana.

Nella stessa serata, sempre il giorno di Ferragosto, è atteso l'acclamatissimo rapper, Gué. I live sono inseriti all'interno dell'Arabax Music Festival, alla sua prima edizione. Un cartellone, dal 12 al 15 agosto, con artisti di fama nazionale e internazionale, tra musica, mare e divertimento.

Quattro le serate con una scaletta che spazia dall'elettronica al pop, passando per il rap. Il 12 agosto a dare il via saranno due dj molto noti come Afrojack e Lost Fequencies. Nella stessa serata, ci sarà spazio anche per Elettra Lamborghini.

Il 13 agosto il palco è per Ghali, da anni ai vertici delle classifiche nazionali, e Achille Lauro, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest.

Il 14 sarà il momento del Deejay Time, spettacolo firmato da Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso e da J-AX, che si aggiunge all'evento.

Di grande impatto lo scenario che fa da sfondo ai concerti, con i colori intensi e le forme delle Rocce Rosse. Arabax Music Festival, è organizzato da Chef@Home. (ANSA).