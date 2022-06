Johnny Depp annuncia tour europeo con Hollywood Vampires

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Johnny Depp in Europa con gli Hollywood Vampires. L'annuncio è stato dato sul profilo Instagram della rock band. Bisognerà tuttavia attendere circa un anno visto che gli Hollywood Vampires saranno nel vecchio continente solo nell'estate del 2023 con tappe tra la Germania e il Lussemburgo.

"Hollywood Vampires sono tornati - si legge su Instagram -.

Saremo in Germania e Lussemburgo nell'estate del 2023". Sul palco con Depp ci saranno Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen.

Lo scorso marzo la band era stata costretta a cancellare le date già programmate a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative restrizioni.

Gli Hollywood Vampires sono nati a Los Angeles nel 2015. Il gruppo è stato formato da Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp in onore del The Hollywood Vampires, un club per rockstar fondato da Alice Cooper negli anni settanta. L'album di debutto omonimo ha visto la partecipazione di artisti come Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Slash, Brian Johnson, Christopher Lee. (ANSA).