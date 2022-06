Eugenio Finardi pubblica Katia, brano tratto da Euphonia Suite

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Esce il 23 giugno Katia, il nuovo brano di Eugenio Finardi che anticipa il disco in uscita a settembre dal titolo Euphonia Suite. Katia sarà pubblicato su Incipit Records e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Egea.

Euphonia Suite nasce dall'intesa che si è sviluppata con il pianoforte suonato da Mirko Signorile ed il sax di Raffaele Casarano che collaborano con Eugenio da più di dieci anni sempre alla ricerca del senso profondo della musica e della sua capacità di metterci in contatto con l'Assoluto Cosmico.

"Non è facile scegliere un singolo per presentare la suite Euphonia, perché è concepita per essere un'esperienza unica.

Katia ne cattura l'essenza del suono e il racconto di un rito di passaggio inevitabile: Il primo indimenticabile Amore, quello inespresso ma struggente. Il primo incontro tra Dante e Beatrice, l'Amore assoluto e immortale perché mai consumato. La grafica del lyric video, curata dal prestigioso Studio Convertino, rende omaggio allo stile Manga, perché mi son reso conto di quanto ci si riconoscano i ragazzi di oggi, ed è ambientato nella città in cui sono cresciuto, Milano". racconta Eugenio Finardi.

Euphonia Suite. Il nuovo progetto di Eugenio Finardi è una suite, cioè un unico lungo brano che porta l'ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull'umana condizione. Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l'esecuzione delle sue composizioni alla narrazione e all'analisi parlata, quasi una conversazione con il suo pubblico, in Euphonia si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca di un senso ulteriore ed interiore.

Il 18 giugno a Torino è partito l'Euphonia Tour 2022 che vedrà Finardi impegnato il 25 a Tortona e il 30 a Padova.

(ANSA).