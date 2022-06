Premio Giovani MEI - ExitWell a Ditonellapiaga

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il MEI ed ExitWell premiano come artista dell'anno Ditonellapiaga, giovane e nuova cantautrice romana che si è distinta anche grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2022, accompagnata da Donatella Rettore.

Il 2022 è l'anno del 25° compleanno del MEI di Faenza, lo storico meeting delle etichette indipendenti, ancora oggi impegnato nello scoprire e valorizzare i migliori talenti musicali italiani. E per questo motivo che anche nell'edizione 2022 prosegue la collaborazione tra il MEI ed ExitWell, il magazine dedicato alla musica indipendente, alternativa ed emergente: l'obiettivo è riconoscere e valorizzare il percorso dei nuovi giovani artisti del panorama musicale italiano, sottolineando l'importanza e l'influenza che questi nomi volti hanno nella musica di oggi.

Il Premio Giovani MEI - ExitWell è un importante riconoscimento per chi si è distinto nell'anno solare nel panorama dei tanti nuovi della musica italiana.

A consegnare il premio è il direttore editoriale di ExitWell Riccardo De Stefano, con la seguente motivazione: "Ditonellapiaga rappresenta forse l'ideale di popstar italiana di cui abbiamo bisogno adesso: un'artista capace di unire sapientemente un'ottima scrittura pop, mai banale, sonorità elettroniche fresche e un linguaggio giovane che riesce ad arrivare ad ogni fascia di età, confermando come la nuova canzone italiana possa guardare al domani senza dimenticare il passato".

La premiazione di Ditonellapiaga avverrà sul palco centrale del MEI di Faenza a Piazza del Popolo il 1 ottobre 2022 con l'assegnazione della targa da parte di Riccardo De Stefano.

Il Premio Giovani MEI - ExitWell al migliore artista è stato assegnato nelle precedenti edizioni a cmqmartina (2021), Tutti Fenomeni (2020) e Fulminacci (2019). (ANSA).