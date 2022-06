Musicultura, i vincitori diventano nove con i Malvax

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - I Malvax, la band di Modena con la canzone "Esci col cane", entra nella rosa dei vincitori di Musicultura per l'impossibilità dell'artista Y0, già designato tra gli otto vincitori dell'Edizione 2022, di partecipare per motivi personali alle fasi finali del Festival a Macerata.

Musicultura ha chiamato così a partecipare alle serate conclusive della manifestazione, quale nono vincitore, la prima proposta artistica rimasta esclusa dalla rosa degli otto vincitori ad oggi selezionati, ovvero i Malvax.

Y0 potrà comunque concorrere con gli altri otto vincitori all'assegnazione dei riconoscimenti previsti dalla manifestazione non vincolati all'esibizione dal vivo durante le serate finali del 24 e 25 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Domani 22 giugno la città si prepara intanto ad accogliere i vincitori del concorso che si esibiranno in un concerto live alle 21.15 sul palco della centralissima Piazza della Libertà: Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, THEMORBELLI, Martina Vinci, Yosh Whale e i Malvax si esibiranno con i loro brani in un variegato viaggio musicale nella canzone di oggi.

Tutti autori dei brani che interpretano, gli otto artisti vincitori hanno avuto accesso alla fase conclusiva del concorso al termine di una lunga selezione che all'inizio ha coinvolto 1.086 artisti e 2.172 canzoni.

Le due serate finali di spettacolo di Musicultura 2022 si terranno allo Sferisterio il 24 e il 25 giugno, condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya e andranno in diretta su Rai Radio 1. il 24 giugno si esibiranno: Angelo Branduardi, Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e gli otto artisti vincitori del concorso. Il 25 giugno saliranno sul palco Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini e Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra. Per la finalissima del prestigioso concorso si esibiranno inoltre i quattro artisti vincitori più votati dal pubblico la sera precedente. Sarà di nuovo il voto del pubblico a decretare il Vincitore assoluto, al quale andranno i 20.000 del Premio Banca Macerata. (ANSA).