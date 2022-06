Musica e cibo 'Sulla Via della Lana e della Seta' con Fresu

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - L'ultimo weekend di giugno, sul crinale tra Emilia e Toscana, torna l'evento che celebra il quarto compleanno della 'Via della Lana e della Seta', con Paolo Fresu tra i protagonisti. In programma visite guidate, trekking musicali, cinecontest dedicati ai cammini, laboratori per bambini, disfide del gusto, street food dei ristoratori della Via. Si parte il 25 giugno con una passeggiata a Montepiano tra antichi alberghi e vecchie pensioni nei luoghi dell'ospitalità dei primi del '900 con colazione a base di preparazioni dolci locali, si prosegue poi con diverse proposte di escursioni a ritmo di musica, sia sul versante di Bologna che su quello di Prato, con incursioni di musicisti in location studiate appositamente per l'acustica e la spettacolarità. Dal primo pomeriggio di sabato aprirà in Piazza della Libertà a Castiglione il mercatino tradizionale con stand di produttori, artigianato ed associazioni locali per accompagnare i visitatori al momento della cena, dove al centro dell'evento ci saranno i piatti tipici e di eccellenza che i camminatori possono incontrare lungo la 'Via della Lana e della Seta'. Per gli appassionati di musica, alle 21, al nuovissimo teatro comunale di Castiglione, tappa europea del concerto "Ferlinghetti" con Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti); Dino Rubino (pianoforte); Marco Bordoscia (contrabbasso); Carlo Maver (bandoneon).

Domenica 26 giugno, oltre al mercatino di Castiglione e alle passeggiate musicali sui due versanti (gli itinerari sono pensati su diverse difficoltà per coinvolgere tutti, anche le famiglie con bambini), due saranno i momenti dedicati completamente alla Via della Lana e della Seta: la presentazione del documentario realizzato sul cammino dalla scuola di cinema romana 'Sentieri Selvaggi', in Comune a Castiglione, e la festa di chiusura, che vedrà una 'disfida del gusto' tra Bologna e Prato al Parco del Poggetto di Montepiano. La serata vedrà la presenza della food-blogger Stefania Storai (Mina e le sue ricette del cuore), che racconterà alcune declinazioni di questi prodotti. (ANSA).