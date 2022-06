Beyoncé saluta l'estate con nuovo singolo dance, Break My Soul

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Solo quattro giorni dopo aver annunciato l'uscita il 29 luglio del suo settimo album 'act i: RENAISSANCE', Beyoncé sorprende i suoi fan regalando loro un nuovo singolo 'Break My Soul'. Si tratta di un progetto che richiama il sound dance degli anni '90 ed è una produzione in collaborazione con Tricky Stewart e The-Dream. Il singolo è la prima traccia di Renaissance.

L'ultimo suo singolo risale al 2020, 'Black Parade' per commemorare il Juneteenth, giorni in cui si commemora la liberazione degli schiavi afroamericani, lo stesso anno è uscito il suo visual album 'Black Is King'. (ANSA).