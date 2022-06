Maggio, Chung dirigerà in sala Mehta Mozart e Beethoven

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Il maestro Myung-Whun Chung torna sul podio del Maggio Musicale Fiorentino per uno degli ultimi concerti sinfonici dell'84/o festival che si terrà il 22 giugno alle 20. In programma un appuntamento caratterizzato dalle composizioni di due dei massimi esponenti della prima Scuola di Vienna, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. In programma l''Ouverture de Idomeneo, re di Creta', dramma in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto dell'abate Antonio Varesco che debuttò il 29 gennaio 1781 al Residenztheater di Monaco e commissionato al compositore di Salisburgo dal Principe elettore Karl Theodor. Poi Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore, K 488, sempre di Mozart e realizzato nella primavera del 1786 in vista di una delle tante accademie in cui il Salisburghese si esibiva nella doppia veste di autore ed esecutore e che vede sedersi al pianoforte proprio il maestro Chung. In conclusione la Sinfonia n. 6 in fa maggiore Op. 68, la celebre Pastorale di Ludwig van Beethoven composta tra il 1807 e il 1808 contemporaneamente alla Sinfonia n. 5 e insieme a essa tenuta a battesimo da Beethoven stesso il 22 dicembre 1808 a Vienna.

Myung-Whun Chung nella sua lunga e prestigiosa carriera è stato numerose volte sul podio del Teatro del Maggio a partire dal debutto avvenuto nel marzo del 1985, ma questo sarà il primo concerto nella Sala Zubin Mehta. Chung torna a dirigere a Firenze a poco più di un anno di distanza dal suo ultimo concerto tenuto nel maggio 2021. (ANSA).