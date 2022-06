Francesco Gabbani, il 24 giugno il nuovo singolo Peace and love

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il 24 giugno arriva in radio "Peace and love", il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto da "Volevamo Solo Essere Felici" il suo quinto lavoro in studio, pubblicato il 22 aprile da BMG.

Scritta prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, "Peace and love" è una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza che rivisita il concetto del porgere l'altra guancia, ripreso in modo laico e calato nel contesto americano della lotta tra i nativi d'America e i conquistatori.

Autore del brano, insieme a Francesco Gabbani, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari).

Il 28 giugno prenderà il via il nuovo tour estivo con cui Francesco Gabbani girerà l'Italia per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico.

Un tour con cui tornerà dal vivo dopo l'ultimo concerto tenuto il 4 luglio 2021 all'Arena di Verona e in attesa delle date autunnali nei palazzetti previste per il 1 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l'8 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

Questo il calendario: 28 giugno Capannori (LU), 2 luglio Udine, 10 luglio Vicenza, 17 luglio Varallo (VC), 29 luglio Trento, 6 agosto Breno (BS), 9 agosto Atri (TE), 11 agosto Forte dei Marmi (LU), 27 agosto Alberobello (BA), 10 settembre Montjovet Col D'Arlaz (AO), 13 settembre Pisa, 16 settembre Palermo, 18 settembre Taormina (ME). (ANSA).