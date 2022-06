Esce 'Mondo acido' di Luigi Mariano

Sei anni dopo 'Canzoni all'angolo', Luigi Mariano pubblica venerdì 24 giugno il suo terzo album di inediti, 'Mondo acido' (Esordisco), contenente dieci brani, scritti per la maggior parte negli ultimi cinque anni. Tra le perle della tracklist, ricca di melodie accattivanti e contenuti profondi, c'è anche un duetto con Tony Bungaro sule note della ballata, classica e nostalgica, 'Sotto sale'.

Con il suo stile sempre in bilico tra riflessioni intimiste e uno sguardo più ampio, a volte ironico, altre disincantato, rivolto al quotidiano, il cantautore salentino, romano d'adozione, traccia un percorso che attraversa le relazioni familiari (Il figlio perfetto), sociali (Mondo acido, Errori di grammatica, Cara routine), sentimentali (Piccolo valzer in blu, Sotto sale), nonché alcune condizioni individuali che restano fortemente in tensione, salvo poi trovare una via di sfogo. Alla fine del viaggio, l'apparente scollamento tra il titolo del disco e l'immagine più ironica della copertina suggerisce che l'acidità del mondo sia, in fin dei conti, relativa: volendolo, può anche essere accompagnata, non dall'aggressività minacciosa di un acido muriatico ma dal sapore gustoso di uno yogurt.

L'album è dedicato a Pierre Ruiz (scomparso improvvisamente due anni fa), caro amico di Luigi e fondatore dell'etichetta Esordisco, la cui eredità morale e materiale è stata ora ripresa dalla moglie Paola Cimino Ruiz e dal figlio Antoine. La pre-produzione del disco è stata curata da Primiano Di Biase.

La produzione artistica, così come per il cd precedente, è stata affidata ad Alberto Lombardi.

Oltre alla partecipazione ad importanti trasmissioni radiofoniche e televisive, come Edicola Fiore con Fiorello, Luigi Mariano può vantare anche una decina di prestigiosi riconoscimenti dedicati alla musica d'autore, tra cui il Premio Ciampi 2013, Bindi 2011, Lunezia 2016 e il Premio Daolio città di Sulmona 2010.