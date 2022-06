A Fedez il nuovo Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Tv Sorrisi e Canzoni ha assegnato a Fedez il nuovo Telegatto, il riconoscimento ai personaggi dello spettacolo che quest'anno, in occasione dei 70 anni del magazine, è diventato un'opera d'arte green firmata Cracking Art.

Fedez è stato premiato da Aldo Vitali, direttore del settimanale, per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale.

L'artista, che sta scalando tutte le classifiche con il suo ultimo brano La dolce vita e sarà anche giudice della prossima edizione di X Factor, si è infatti speso durante la pandemia con un'importante raccolta fondi per un ospedale milanese e nel 2021 ha creato la Fondazione Fedez, attiva in vari progetti di solidarietà.

"È come se mi avessero dato una piastrella con la stella sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard. Per me, che sono nato nel 1989, la consegna del Telegatto ha un alto valore affettivo.

Lo metterò nella libreria al piano di sopra in casa, assieme agli altri premi, in alto, così i bambini non possono prenderli e fare danni", ha commentato Fedez, protagonista della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola questa settimana. E sui suoi numerosi impegni, ha aggiunto: "È un periodo impegnativo, perché ci sono tanti progetti e bisogna seguirli bene. Ma lo affronto con lo stesso spirito con cui, in generale, affronto la vita: di petto". (ANSA).