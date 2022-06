Chico Buarque lancia nuovo brano dopo 5 anni di stop

(ANSA) - BRASILIA, 17 GIU - Il musicista e scrittore brasiliano Chico Buarque ha lanciato oggi sulle piattaforme digitali il brano 'Que tal un samba', dopo diversi anni in cui si è dedicato principalmente alla produzione letteraria.

"Una samba, che ne dici di una samba, suona una samba che ne dici, per spaventare il brutto tempo, per rimediare al caos, che ne dici di un drink", recitano i primi versi della canzone.

L'ultimo album di canzoni inedite di Buarque è stato 'Caravanas', pubblicato nel 2017.

Negli ultimi anni l'artista si era dedicato alla letteratura con la pubblicazione dei libri 'Esa Gente' (Questa Gente) e 'Anos de chumbo' (Anni di Piombo).

Buarque è considerato uno dei principali esponenti della musica popolare brasiliana dalla fine degli anni '60, quando le sue canzoni vennero censurate dalla dittatura militare (1964-1985).

Tra il 1969 e il 1970 Buarque e l'allora moglie, l'attrice Marieta Severo, vissero in esilio in Italia.

Attualmente, il cantante ha espresso la sua opposizione al presidente di destra Jair Bolsonaro e il suo sostegno alla candidatura dell'ex presidente si sinistra Luiz Inácio Lula da Silva. (ANSA).