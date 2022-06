Torna in Italia il punk rock degli Offspring

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Generazioni intere di fan hanno cantato e continuano a intonare i ritornelli di pezzi storici come "The Kids Aren't Alright", "Pretty Fly (For a White Guy)", "Original Prankster" o "Why Don't You Get a Job". Torna in Italia il 21 giugno una tra le band simbolo del punk rock, The Offspring, che saranno al Carroponte di Milano protagonisti di una rassegna tutta dedicata al genere - rimandata per 2 anni - insieme a Lagwagon, Antiflag e Punkreas.

Nei mesi scorsi il leader degli Offspring, il cantante Dexter Holland, è diventato dottore in biologia molecolare alla University of Southern California. Holland stava in realtà già studiando per il suo Ph.D (cioè il dottorato di ricerca) durante i primi anni di attività degli Offspring. Il tutto era però stato messo da parte, quando la band aveva iniziato a crescere e a impegnare totalmente la vita di Dexter, dopo l'uscita di Smash nel 1994. Da lì la band non si è più fermata, raggiungendo il grande pubblico con dischi storici quali "Americana" (1998) e "Conspiracy of One" (2000). Nel 2021, ad aprile, è uscito il loro decimo album "Let the Bad Times Roll", un manifesto sui tempi dell'America trumpiana e sul lockdown della pandemia.

