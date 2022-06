Torna 'BOtanique', un'estate di note a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Sarà un''estate di musica nella location dei giardini di via Filippo Re, a Bologna, dal 17 giugno al 24 luglio con la rassegna 'BOtanique' e importanti nomi della scena musicale nazionale ed internazionale. Ad aprire l'undicesima edizione sarà il gruppo bolognese Rumba De Bodas, il giorno successivo (18 giugno) protagonista sarà la band España Circo Este, che proporrà uno show dal mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae, un sound ribattezzato Tango-Punk.

Il 22 giugno, poi, salirà sul palco del BOtanique una delle band più longeve del panorama musicale italiano, Bandabardò, e la storica voce dei Modena City Ramblers, Cisco. In cartellone anche Emilie Zoé + Theodore + Hindu + Liam Mour, Whereswilder + Jesse Markin + Kaktus Einarsson + Palina, dEUS, 99 Posse, Immanuel Casto + Karma B, Tonino Carotone, Duo Bucolico, Eugenio in Via Di Gioia, rovere, Balkan Paradise Orchestra, Savana Funk, Fat Freddy's Drop, Manuel Agnelli, Skiantos + Avvoltoi, Supergrass, Ibisco, El V & The Gardenhouse, Nova presenta Edoardo Ferrario. Sarà anche un festival totalmente "plastic free", perché la plastica non verrà diffusa in alcuna forma all'interno dei giardini. (ANSA).