Santa Cecilia: Concorso Berio, iscrizioni fino al 15 novembre

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - È online il bando per la seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione "Luciano Berio" organizzato e promosso dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in collaborazione con il Centro Studi Luciano Berio l'Orchestra Filarmonica della Scala, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro Carlo Felice, la Universal Edition (UE) e con il supporto della SIAE e della Fondazione Boris Christoff. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 novembre 2022; la fase finale del Concorso si terrà a Roma il 15 e 16 gennaio 2023 con la proclamazione del vincitore. Obiettivo del Concorso, riservato a compositori under 40, è la promozione della musica contemporanea e dei giovani autori attraverso la creazione e la diffusione di nuovi brani per orchestra sinfonica. Alla prima edizione del concorso, vinto dal compositore cinese Yikeshan Abudushalamu, hanno partecipato compositori dai 13 ai 40 anni di 37 nazioni per 128 candidature 89 dall'Europa, 14 dalle Americhe, 22 dall'Asia, 2 dall'Australia e 1 dall'Africa. Il brano composto da Abudushalamu è stato eseguito in prima mondiale dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano il 12 marzo del 2021 nell'ambito della Stagione Sinfonica 2020-2021 e verrà nuovamente eseguito dall'Orchestra in tournée alla Oper Bonn il prossimo 27 agosto, sempre con il maestro anglo italiano sul podio.

il Concorso Berio 2022 è finalizzato alla selezione di un compositore vincitore a cui verrà assegnata una commissione del valore di 20.000 euro per un brano originale per orchestra sinfonica che sarà eseguito in prima mondiale nell'ambito della Stagione Sinfonica 2024-2025 di Santa Cecilia. Il brano del vincitore del Concorso verrà pubblicato dalla Universal Edition e sarà successivamente inserito nella programmazione delle altre orchestre partner. La giuria internazionale è presieduta dal Direttore Musicale dell'Accademia di Santa Cecilia Antonio Pappano e composta da Luca Francesconi (Italia), Tania León (USA), Philippe Manoury (Francia) e Hilda Paredes (Messico).

