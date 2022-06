Opera Roma: in scena al Costanzi le giovani stelle del balletto

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva alle Terme di Caracalla il sipario del Teatro Costanzi si alzerà ancora una volta, domenica 10 luglio, per il Saggio Spettacolo degli allievi della Scuola di Danza dell'Opera di Roma. Le giovani stelle della Fondazione capitolina saranno protagoniste di una serata speciale: "Siamo molto emozionati per questo ritorno - ha detto la direttrice Laura Comi -.

Riconquistiamo il prestigioso palcoscenico del Costanzi dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Con Coppélia Suite, a dicembre al Teatro Nazionale, alcuni allievi hanno avuto già la fortuna di rimettersi in gioco, per di più diventando protagonisti di una docuserie di successo, "Scuola di Danza".

Con il Saggio Spettacolo del 10 luglio arriva però la vera grande occasione: tornare al Teatro dell'Opera con un ampio programma che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi, e che abbraccia lo stile classico, il contemporaneo e il repertorio''. Sarà, appunto, Coppélia Suite, che al termine di un anno di lavoro ''diventa il manifesto del livello tecnico e artistico della Scuola di Danza dell'Opera di Roma!". La serata si apre con Tema Čajkovskij nuova creazione coreografica di Alessandro Bigonzetti che coinvolge tutti gli allievi e li mette alla prova nello stile classico sui brani più noti del compositore russo. Segue Chant di Eugenio Scigliano su musiche elettroniche del duo Reptilicus & Senking e di Pixfoil. La serata si chiude nel clima festoso di Coppélia Suite su musiche di Léo Delibes. Il balletto è andato in scena lo scorso dicembre per il pubblico delle scuole al Teatro Nazionale ed è noto al grande pubblico grazie alla fortunata docuserie di RaiPlay "Scuola di Danza - I ragazzi dell'Opera". La coreografia di Arthur Saint-Léon è ripresa dai maestri Ofelia Gonzalez e Pablo Moret che ne hanno tratto un Divertissement. (ANSA).