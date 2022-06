Mengoni a San Siro apre #MarcoNegliStadi

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Dopo la data zero nel Parco di Villa Manin a Codroipo (Udine), Marco Mengoni è pronto a dare il via ufficiale a #MarcoNegliStadi allo Stadio San Siro di Milano, domenica 19 giugno.

Il cantautore suonerà poi allo Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno con due special guest: Gazzelle e Madame. #MarcoNegliStadi è il primo water equal tour al mondo, realizzato con WAMI (startup che si pone come obiettivo quello di trasformare anche un semplice gesto come bere, in un moto d'impatto positivo per il mondo) e supportato da Green Nation (il reparto internazionale di Live Nation dedicato alla realizzazione di azioni sostenibili per ridurre l'impatto sull'ambiente).

Il progetto bilancerà l'impronta idrica di tutti coloro che parteciperanno alle tappe del tour di Marco Mengoni, e ha visto la realizzazione di un acquedotto in Tanzania. Ogni spettatore dei concerti, infatti, garantirà 250 litri d'acqua potabile - il consumo giornaliero pro-capite in Italia - a una famiglia nel villaggio di Kiteto, per un totale di oltre 30 milioni di litri d'acqua.

I biglietti per il tour prodotto da Live Nation, sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. (ANSA).