"Finché la musica suona", il tormentone estivo dei Krikka Reggae

(ANSA) - POTENZA, 16 GIU - Arriva dalla Basilicata un nuovo tormentone estivo: "Finché la musica suona" dei Krikka reggae (feat. Gioman & Killacat). In uscita domani, venerdì 17 giugno, per Lukania Sound Digital, è il secondo dei due brani che anticipano la pubblicazione del sesto disco del gruppo, che unisce il dialetto della terra lucana alla musica giamaicana. "Finché la musica suona", il singolo disponibile da domani nei principali store digitali, è "una hit reggae dance hall, con influenze mombahton e dalle vibe frizzanti, che - è sottolineato in un comunicato - incoraggia ad abbandonare le negatività e a farsi travolgere dalla vita. Nata da un'idea del batterista Frank 'the commendator' Magliocca, la canzone è il risultato di un lavoro collettivo a cui si sono aggiunte le preziose strofe dei calabresi, Gioman & Killacat. Il videoclip diretto dal regista Giuseppe Marco Albano (David di Donatello) sarà disponibile dal 21 giugno su Youtube". (ANSA).