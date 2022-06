(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Dal 9 luglio a Bologna ci sarà piazza Lucio Dalla. Dalla giunta comunale, infatti, è arrivato il via libera definitivo all'intitolazione al cantautore morto nel 2012 l'area sottostante la tettoia Nervi. La cerimonia di intitolazione è stata, appunto, fissata per il 9 luglio.

La Tettoia Nervi si trova nella prima periferia della città, alle spalle della stazione centrale, in una zona che in questi anni ha visto numerosi interventi urbanistici. Si tratta di una piazza coperta che ha recentemente subito un intervento di restauro, di quasi seimila metri quadrati, che quest'anno sarà, fra l'altro, uno degli spazi protagonisti del cartellone estivo della città. (ANSA).