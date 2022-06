Rolling Stones verso Milano. Jagger, 'sto molto meglio'

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - Mick Jagger sta "molto meglio" dopo il contagio da Covid annunciato nei giorni scorsi e la tappa milanese del tour europeo degli eterni Rolling Stones - già confermata ieri per il 21 giugno - sembra dunque ormai al riparo da sorprese, incrociando le dita. A rassicurare i fan è lo stesso leggendario frontman della band britannica, 79 anni il prossimo 26 luglio, in un messaggio diffuso oggi attraverso i social dopo la cancellazione causa infezione delle tappe di Amsterdam e di Berna della tournee, previste originariamente in calendario per il 13 e il 17 giugno.

"Grazie infinite a tutti voi - scrive sir Mick - per gli auguri e i messaggi degli ultimi giorni. Mi sento molto meglio e non vedo l'ora di tornare sul palco la prossima settimana! La data di Amsterdam è stata già riprogrammata per il 7 luglio, daremo quanto prima notizie anche su una nuova data per Berna.

Ci vediamo presto! Mick". (ANSA).