Discrimina disabili, Lizzo cambia testo singolo 'Grrrls'

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - La comunità dei disabili in rivolta contro Lizzo, colpevole di "abilismo" per l'utilizzo della parola 'spaz' (spastico) nella sua nuova canzone 'Grrrls'.

L'abilismo è la discriminazione nei confronti delle persone disabili e, più in generale, presuppone che tutte le persone abbiano un corpo abile.

La popstar è così corsa ai ripari modificando il testo della canzone. "E' stato portato alla mia attenzione - scrive su Instagram - il fatto che c'è una parola nociva nella mia nuova canzone GRRRLS. Voglio precisare una cosa: non è mai stata mia intenzione promuovere un linguaggio dispregiativo. Da donna di colore grassa in America sono state usate molte parole detestabili nei miei confronti quindi capisco il potere che possono avere le parole (sia intenzionalmente che nel mio caso senza volerlo). Sono orgogliosa di dire che c'è una nuova versione di 'GRRRLS con un cambiamento di testo". (ANSA).