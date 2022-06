Torna Festa della Musica, il 21 giugno oltre 10mila eventi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Torna in grande stile la Festa della Musica. Il 21 giugno 720 città italiane si animeranno grazie agli oltre 10mila eventi previsti, ai 35mila artisti coinvolti, ai 25mila operatori e tecnici dello spettacolo impiegati in 930 strutture organizzative. Madrina dell'edizione 2022, che sarà dedicata a David Sassoli recentemente scomparso, sarà Malika Ayane che si esibirà a Castel Sant'Elmo a Napoli.

"In questi anni è diventato un evento riconoscibile, con il moltiplicarsi di eventi in città e borghi. W la festa della musica", è stato il videomessaggio inviato dal ministro della Cultura Dario Franceschini durante la presentazione della manifestazione. Gli ha fatto eco il sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha sottolineato l'importanza della musica. "Oggi assistiamo alla rinascita della musica e degli spettacoli dal vivo. Il covid ha scoperto la valenza della musica tutta.

L'importanza di iniziative come questa lo dimostrano i numeri", ha sottolineato.

Tra i tanti eventi: all'università di Tor Vergata a Roma i Pink Floyd Legend aprono i festeggiamenti di #FutureSight nel 40/o anniversario della Fondazione dell'Atene; Roma e Palermo ricordano anche la stagione delle Woodstock italiane del 1972 con Cera un grande Prato Rock (a Villa Pamphilj e nel Parco archeologico di Selinunte); la musica risuonerà anche negli aeroporti (Eugenio Finardi si esibirà a Malpensa), nelle metropolitane e sui treni della Calabria (grazie a Calabriasona). (ANSA).