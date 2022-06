Berliner, diventa tridimensionale il suono dei concerti online

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il suono dei concerti online dei Berliner Philarmoniker diventa tridimensionale grazie a un algoritmo. La squadra della Digital Concert Hall, la piattaforma streaming video che dal 2008 offre a pagamento decine di concerti live e conserva nel suo archivio centinaia di esibizioni della mitica orchestra, ha sviluppato il sistema Immersive Audio per assicurare la stessa qualità di ascolto della Philharmonie di Berlino. Nella sala da concerto della capitale tedesca il suono inconfondibile dei Berliner ''incontra - è stato spiegato - una componente cruciale dell' esperienza musicale: lo spazio. La percezione maggiore della dimensione spaziale della musica consente ora agli utenti di immergersi completamente nella musica e sperimentare l' immediatezza emotiva di una performance concertistica ambientale che davvero rispecchia la Philharmonie dal punto di vista acustico''. I concerti delle quattro stagioni più recenti sono disponibili nell' archivio on demand della Digital Concert Hall nel format Immersive Audio. disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi. I concerti delle stagioni precedenti saranno resi disponibili in futuro. Il sistema è supportato da numerosi dispositivi finali, dalle normali cuffie agli apparati home cinema con più diffusori così che i concerti possano essere seguiti in vari modi. ''Il fatto che i Berliner possano ora essere seguiti con il suono tridimensionale ci rende orgogliosi.

Questo ci spinge a fare sempre il meglio per assicurare la reale esperienza di un concerto'', ha commentato Olaf Maninger, primo violoncello e delegato dei Berliner per i media. Per Christoph Franke, produttore creativo della Digital Concert Hall, ''incorporare i concerti di quasi tutto l' archivio per renderli ascoltabili con il suono tridimensionale è una operazione stimolante e impegnativa''. (ANSA).