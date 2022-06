Santa Cecilia, Daniel Harding per il finale di stagione

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sarà il direttore Daniel Harding a chiudere il 16 giugno la stagione sinfonica di Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il maestro inglese sarà alle 19.30 sul podio dell'orchestra dell'Accademia Nazionale che diresse per la prima volta nel 1997. Harding ha lavorato giovanissimo al fianco di Simon Rattle come suo assistente dirigendo la City of Birmingham Symphony Orchestra nel 1994, quindi, come assistente di Claudio Abbado, nel 1996 a soli ventuno anni ha diretto i Berliner Philharmoniker.

Attualmente è direttore artistico e musicale della Swedish Radio Symphony Orchestra e direttore residente dell'Orchestre de la Suisse Romande. Insieme con lui si esibirà il pianista, anch'egli inglese, Paul Lewis, ospite delle maggiori orchestre, premiato con due premi Edison, tre Gramophone, Diapason d'or de l'Année e già ospite dell'Accademia di Santa Cecilia nel 2018. Aprirà la serata il Concerto per pianoforte di Edvard Grieg, il più celebre compositore norvegese, molto stimato anche da Čajkovskij. La composizione in tre movimenti su scritta nel 1868 ed eseguita per la prima volta a Copenaghen l'anno successivo.

Nella seconda parte del concerto Harding dirigerà il poema sinfonico di Richard Strauss 'Una vita d'eroe', terminato nel dicembre del 1898 ed eseguito a Francoforte l'anno seguente, una sorta di ritratto autobiografico dell'autore che include numerose autocitazioni, tratte in gran parte dai poemi sinfonici precedenti, ma anche dall'opera Guntram e dal Lied Morgen. La partitura, che dal punto di vista formale somiglia ad una sinfonia di ampie proporzioni, si divide in sei sezioni che si susseguono senza interruzione. (ANSA).