Renato Zero, diventano 6 i concerti a settembre al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Diventano sei gli appuntamenti con Renato Zero e il suo live Zerosettanta: una nuova data, quella di mercoledì 28 settembre 2022, amplia e protrae i festeggiamenti nella cornice del Circo Massimo per la celebrazione dei 55 anni di carriera di Zero. Gli eventi, prodotti da Tattica, avranno una scaletta sempre diversa per ripercorrere la storia artistica di Renato Zero e rivivere i brani dell'intero repertorio dell'artista romano, dagli anni 70 ad oggi.

Nell'attesa per il suo ritorno dal vivo, Renato Zero mette a segno un en plein di sold out, registrando il tutto esaurito anche per le date del 23 e del 25 settembre e per quella del 1 ottobre, dopo i sold out del 24/9 e del 30/9.

I biglietti per la nuova data del 28 settembre saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 giugno. (ANSA).