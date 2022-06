Musica: esce 'Apuesta', primo album dei latin urban J Nueve

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - È uscito 'Apuesta', il primo album dei latin urban milanesi J Nueve. A distanza di quasi un anno dalla firma con l'etichetta MLF Records, il lavoro è per il gruppo una scommessa vera e propria. Il frutto di pensieri ed emozioni di quattro ragazzi con il bisogno di esprimersi e apportare al movimento latino un cambiamento positivo. Venerdì 17 giugno la band sarà in concerto, il secondo di 18 appuntamenti (l'ultimo il 31 luglio) al Milano Latin Festival di Assago.

'Apuesta' è una raccolta di brani che racconta le relazioni in tutte le loro sfaccettature: di qualunque natura esse siano.

E mette in evidenza la versatilità del complesso che con il cd si cimenta in diversi generi musicali. Inedita è la soundtrack 'A Fuego Lento' che vuole lanciare un messaggio ben preciso a chi l'ascolta: "Bisogna vivere la vita e lasciare i problemi alle spalle - dicono i J Nueve - siamo noi ad avere il controllo sul nostro destino".

J Nueve nasce nel 2018 a Milano, grazie al cantante peruviano Danny Sky Juarez (Sky J) leader e fondatore che punta tutto sulla nuova generazione; si sono poi aggiunti Emanuele Cisneros (Cisne), originario del Salvador, Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, ed Eveling Castillon (Evy), anche lei peruviana. MLF Records è un progetto di Fabio Messerotti, patron del Milano Latin Festival, "nato per offrire un'opportunità ai figli di immigrati troppo spesso portati a pensare che per loro non ci possano essere sbocchi in campo musicale in Italia".

