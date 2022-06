Arriva Elvis, la colonna sonora con hit di Presley

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Uscirà venerdì 24 giugno Elvis, la colonna sonora dell'omonimo film diretto da Baz Luhrmann e in uscita il 22 giugno nelle sale cinematografiche italiane distribuito da Warner Bros. Pictures dopo la prima mondiale al festival di Cannes. La colonna sonora, disponibile in pre-order e pre-save, includerà anche il brano già disponibile in digitale Trouble (House of Iona/ RCA Records), una nuova versione del classico di Presley interpretata dall'attore protagonista Austin Butler. "Elvis (Original Motion Picture Soundtrack)" conterrà anche i singoli già editi "Vegas" di Doja Cat, disponibile in rotazione radiofonica, e "Tupelo Shuffle" di Swae Lee e Diplo con Gary Clark Jr. (Arthur "Big Boy" Crudup nel film) e Austin Butler (Elvis Presley). Chiamata così in onore di Tupelo, Mississippi, "Tupelo Shuffle" ha un grande significato sia per Swae Lee che per Diplo, in quanto non solo è la città natale di entrambi, ma anche quella di Elvis Presley. I due si sono esibiti con la canzone agli MTV Movie & TV Awards 2022 di domenica scorsa.

Anche i Måneskin fanno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell'iconica hit di Elvis Presley, 'If I Can Dream'.

"Elvis" è un film che esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler) attraverso le mille sfaccettature della complicata relazione con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La colonna sonora presenta lo straordinario mix di capolavori di Elvis, che attraversa gli anni '50, '60 e '70 celebrando anche le sue diverse influenze musicali e l'impatto duraturo sugli artisti di oggi. (ANSA).