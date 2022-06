Otto serate sinfoniche e otto da camera per Ferrara Musica

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Un progetto triennale sull'intero ciclo sinfonico di Beethoven con l'Orchestra Mozart diretta da Daniele Gatti, l'Orchestra Sinfonica della Rai diretta da Fabio Luisi, la Chamber Orchestra of Europe con Antonio Pappano, l'Orchestra da Camera di Mantova, quella dell'Accademia di Santa Cecilia diretta da Myung-Wun Chung, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna con la sua direttrice musicale Oksana Lyniv, l'Orchestra Frau Musika diretta da Andrea Marcon nella Messa in si minore di Bach, la Mahler Academy Orchestra diretta da Philipp von Steinaecker: la prossima stagione 2022/23 di Ferrara Musica propone ben otto complessi sinfonici, ai quali andranno ad aggiungersi concerti di musica da camera con il Quatuor Schumann, i pianisti Alexander Romanovsky e Mikhail Pletnev, un focus su Debussy, la musica contemporanea co un progetto speciale di Marcello Panni e una serata dedicata a Luca Francesconi, e infine il compleanno di Girolamo Frescobaldi. Insomma, un cartellone stellare annunciato dal presidente dell'Associazione Francesco Michele e dal direttore artistico Enzo Restagno, che non trascurerà neppure i bambini e le famiglie. L'apertura della stagione è affidata, il 10 settembre, alla Mahler Academy Orchestra, gruppo di talenti delle migliori formazioni europee, per eseguire la Sinfonia n. 9 di Mahler. Il 28 settembre primo capitolo di un nuovo progetto di residenza orchestrale, che si inserisce nella migliore tradizione di Ferrara Musica, da sempre impegnata a dare ospitalità alle formazioni create dal suo fondatore Claudio Abbado: ne saranno protagonisti l'Orchestra Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, al suo ritorno nella città estense dopo una lunga assenza, e Daniele Gatti, uno dei più prestigiosi direttori d'orchestra al mondo, che per un triennio saranno impegnati in un ciclo dedicato alle Sinfonie di Beethoven, al via con l'Eroica. Tutto Beethoven anche per l'Orchestra Rai, mentre Pappano dirigerà la violinista Janine Jansen nel Primo Concerto di Prokof'ev, e Chung dirigerà la formazione romana nella Terza e nella Quarta di Brahms. Dettagli su www.ferraramusica.it.

(ANSA).