L'Orchestra Mozart eseguirà tutte le Sinfonie di Beethoven

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - L'Orchestra Mozart di Bologna eseguirà l'integrale delle nove sinfonie di Beethoven, con il suo direttore musicale Daniele Gatti, in cinque concerti distribuiti nell'arco di tre anni, a partire da settembre 2022.

Il progetto, che Daniele Gatti aveva già realizzato a Bologna nell'autunno del 2004 quando era direttore musicale del Teatro Comunale, avrà inizio alla fine del mese di settembre con la Terza Sinfonia, che sarà eseguita, insieme a Metamorphosen di Richard Strauss, al Teatro Comunale di Ferrara (28/09), al Teatro Verdi di Salerno (29/09), al Teatro Filarmonico di Verona (30/09), all'Auditorium Manzoni di Bologna (1/10) e alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano (2/10).

Per la realizzazione di questo importante programma l'Associazione Ferrara Musica ha offerto la residenza artistica all'Orchestra Mozart, che sarà quindi sua ospite per tre anni, fino al 2024. L'esecuzione dei celeberrimi brani beethoveniani proseguirà nel settembre 2023 con due concerti che avranno in programma la Quarta e la Quinta Sinfonia, il primo, e la Seconda e la Sesta Sinfonia, il secondo, e si concluderà nel settembre 2024 con gli ultimi due concerti, nei quali saranno eseguite la Prima e la Settima Sinfonia e, a chiusura del ciclo, l'Ottava e la Nona Sinfonia.

Oltre a Ferrara e Bologna, tutte le nove sinfonie saranno eseguite anche a Milano, grazie alla partecipazione all'intero progetto artistico della Società del Quartetto di Milano. Nel 2023 e nel 2024 i concerti si terranno, inoltre, in diverse altre città, con due tournée che sono in via di definizione.

"Quando un'orchestra come la Mozart e un direttore come Daniele Gatti vengono a trovarsi al centro di un'intesa artistica come quella nata tra Ferrara Musica e l'Accademia Filarmonica, possono nascere progetti musicali importanti, destinati a lasciare il segno", ha detto Loris Azzaroni, Presidente dell'Accademia Filarmonica di Bologna e dell'Orchestra Mozart. (ANSA).