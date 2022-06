Hit parade, Luigi Strangis debutta in vetta

Luigi Strangis debutta al primo posto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming questa settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk, con il suo primo Ep "Strangis". Il giovane cantautore di Lamezia Terme, neovincitore dell'edizione 2022 di Amici, è impegnato in questi giorni con l'instore tour che lo sta portando in giro per l'Italia per presentare al pubblico il suo primo lavoro discografico.

Esordisce invece al secondo posto "Hustle Mixtape", album che segna il ritorno sulla scena di Capo Plaza, uno dei rapper più iconici dell'ondata di trap.

Risale dalla quinta alla terza posizione il rapper milanese Lazza con Sirio, l'album che raccoglie i feat. di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta.

Perde una posizione ed è quarto l'ex One Direction Harry Styles con il nuovo lavoro Harry's House. A seguire Blocco 181 - Original Soundtrack, album ispirato all'omonima serie Sky, curato da Salmo e interpretato da vari rapper, conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana.

Rkomi, giudice della prossima edizione di X Factor, si conferma al sesto posto con Taxi Driver.

Altra new entry al settimo posto Ketama126 con Armageddon, primo anche tra i vinili. Chiudono la top ten Blanco con Blu celeste, Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare e Gemitaiz con Eclissi.

Tra i singoli, entra direttamente in prima posizione "La dolce vita", il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music. (ANSA).