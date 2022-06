'US' nuovo singolo di Nother

(ANSA) - BARI, 09 GIU - A distanza di un anno da 'Future Is Bright' (Abyond, 2021), album che ha segnato il suo debutto da produttore di elettronica, Nother, artista barese di synth-pop, pubblica il nuovo singolo si chiama 'US', "una canzone d'amore distorta sulla fine del mondo e un inno per i nuovi inizi - dice l'artista - , un modo per affrontare le tue paure, chiedendo aiuto a qualcuno che ami". La nuova traccia è un omaggio alla scena elettronica degli anni Novanta, con un video che è un'ode alla liturgia del ballo, prodotto da Marco Santi. "Da sempre il ballo esprime libertà, reazione e liberazione - spiega Nother - , traduce e racconta i silenzi in cui sono custoditi i vissuti più intimi, che siano scaturiti da un pianto disperato, un abbraccio improvviso, dal bacio che si è sempre voluto dare, dall'esito positivo degli esami o da un addio sofferto. Oggi il ballo ha un significato diverso e rinnovato, dopo due anni di privazioni di natura sociale e relazionale, ritualità interrotte e opportunità di espressione negate". L'artista che ha cominciato la sua carriera come produttore, compositore e membro dei Fabryka, si esibirà al Parc Forum del prestigioso festival Primavera Sound di Barcellona e domani il nuovo singolo sarà online. Nella produzione del video c'è la partnership di Puglia Sounds. Come compositore, Nother ha all'attivo lavori per National Geographic, Fox, History Channel, oltre a colonne sonore dei film 'Il Sud è niente', 'Il padre d'Italia' e 'Solo per il weekend'. Nel 2021 si è esibito all'IMX International Music Expo di Shanghai. (ANSA).