Torna Latin Festival per divertimento e integrazione

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Dopo due anni di pandemia torna il Milano Latin Festival, ad Assago, all'insegna del divertimento, del rivedersi da vicino e della musica, ma anche dei valori dell'integrazione e dell'amicizia. Cinquanta concerti, eventi folkloristici e culturali quotidiani sono l'anima del principale festival mondiale latinoamericano e caraibico che parte oggi con la cerimonia d'inaugurazione, mentre domani c'è il primo di una lunga serie di spettacoli: sul palco salirà Marc Anthony.

Chiusura il 16 agosto.

La manifestazione è stata presentata oggi. E' stato sottolineato che "l'organizzazione si è scontrata anche con la burocrazia" anche per "la decisione di limitare gli orari di apertura del festival e di altri eventi analoghi. Una decisione - è stato detto - della quale non riusciamo ancora a comprendere le motivazioni. Ci hanno detto per una questione di sicurezza, ma non si sono mai verificati incidenti degni di cronaca". Tornando al Festival vero e proprio, è stato allestito un villaggio latinoamericano con strutture scenografiche e architettoniche su un'area di 12.000 mq: saranno rappresentati tutti i Paesi latinoamericani e caraibici. Una kermesse lunga 69 giorni, con 50 live di alcune fra le più grandi stelle che rappresentano sia la musica latina moderna che quella tradizionale: partendo dalla salsa e arrivando al reggaeton. Fra i tanti artisti Camilo, pluripremiato cantante colombiano, così come l'hitmaker della musica latina, Justin Quiles; Anuel AA, il re della trap latina, El Alfa, il monarca del Dembow dominicano, Anitta, la prima brasiliana a raggiungere la top one Global di Spotify. E ancora i Myke Towers, rapper urbano, i Morat, band messicana latin pop nominata ai Latin Grammy; Blessd con il suo ultimo "Tendencia Mundial Tour", gli artisti colombiani Feid e Ryan Castro. E poi Eladio Carriòn, Sech, La Ross Maria, Ir Sais e Chimbala. Spazio anche agli artisti urbani italiani come il King Italiano del Reggaeton, Fred de Palma, la regina dell'urban pop, Baby K e le star della generazione Z, Riki e Astol. (ANSA).