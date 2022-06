Parte da Fiesole il tour per i 50 anni di carriera di Ron

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Parte il 18 giugno da Fiesole 'Non abbiam bisogno di parole live tour', il tour celebrativo dei 50 anni di musica di Ron.

I più grandi successi dell'artista e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell'antologia Non abbiam bisogno di parole), rivivranno di nuova luce durante i live, si spiega in una nota.

Il tour sarà articolato in tre momenti distinti. Ron sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte. A queste date si alterneranno altre in Trio Acustico (con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere); in altre ancora Ron racconterà al pubblico la sua lunga carriera, presentato da un giornalista, in un mix di musica e parole. Nella scaletta classici intramontabili ma anche celebri hit che l'artista scrisse per molti colleghi. Oltre alla data del 18 giugno a Fiesole, le altre annunciate sono il 21 giugno a Macerata, il 9 luglio a Pinzolo (Trento), l' 11 luglio a Castel Sangiovanni (Piacenza), il 22 luglio a Montesilvano (Pescara), il 23 luglio a Manciano (Grosseto), il 27 luglio a Soragna (Parma), il 28 luglio a Laigueglia (Savona), il 15 agosto a Norcia (Perugia), il 18 agosto a Ferrandina (Matera), il 10 settembre a Carrara. (ANSA).