Morgan, Britti e D'Avena nei 100 eventi dell'estate a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 09 GIU - Cristina D'Avena (2 agosto), Morgan (4 agosto), Antonella Ruggiero (12 agosto), Fabrizio Bosso (18 agosto) ma anche Alex Britti (20 agosto) e Sarah Jane Morris (22 agosto) sono alcuni degli ospiti più attesi del calendario delle manifestazioni estive di Sanremo che conta 100 eventi di cultura e di spettacolo dall'11 giugno a 4 settembre.

"C'è stato un enorme lavoro di sinergia per creare degli eventi di altissima qualità - ha detto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri -. Viviamo in un momento difficile per via dell'aumento dei costi, ma abbiamo comunque deciso di investire, senza lasciare nulla, perché crediamo che con eventi di qualità si possa portare maggiore ricchezza a tutta alla città".

L'investimento complessivo è stato di circa 500 mila euro, 250mila euro circa dei quali da sponsor privati.

Tra le rassegne più importanti, spicca 'UnoJazz&Blues' con 17 appuntamenti che si terranno a Pian di Nave. La rassegna si apre il 15 luglio con John Mclaughlin & The 4th dimension, per concludersi, il 3 settembre, con Fabio Treves Blues Band Festa.

Paolo Bonfante. Tra gli ospiti: The Kolors (26 luglio), Alex Britti, Sarah Janes Morris. Dei 55 appuntamenti estivi dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, 14 sono quelli che interessano Sanremo all'auditorio Franco Alfano. Tra gli ospiti, oltre a Cristina D'Avena, Fabrizio Bosso e Morgan, un concerto (24 giugno) dedicato alla Nona di Beethoven, Il 'Concerto Grosso' dei New Troll (14 luglio) e Ute Lemper (21 luglio).

"Le emozioni dell'estate sanremese si snodano in tante location - ha aggiunto l'assessore Giuseppe Faraldi -. Oltre a Pian di Nave e all'Auditorium Alfano anche al Forte di Santa Tecla, in piazza Borea D'Olmo con il cinema all'aperto; al Museo civico di Palazzo Nota con il Festival ella Cultura Mediterranea e nel centro storico della Pigna con Rock in the Casbah e Bravo Jazz". (ANSA).