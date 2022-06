Esce "Chi sono veramente ep" di Will

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Da venerdì 10 giugno sarà in fisico e in digitale su tutte le principali piattaforme "Chi sono veramente Ep", il primo Ep di Will, una delle icone pop più rappresentative della nuova generazione. L'Ep, annunciato con un breve video racconto su TikTok che in poche ore ha superato il mezzo milione di views e oltre i 60 mila like, è in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Da oggi sono inoltre aperte e disponibili le prevendite per il "Chi sono veramente tour" che vedrà Will impegnato il prossimo autunno/inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane. Fenomeno da milioni di views, Will, al secolo William Busetti, è una delle penne più promettenti della nuova scena pop urban contemporanea. "Chi sono veramente Ep" include sei brani, dai successi come "Estate", già disco di platino, "Domani che fai?" e "Anno luce" che hanno superato oltre 40 milioni di stream e tre nuovi attesi inediti "Chi sono veramente", che presta il titolo all'intero progetto", "La storia più bella di sempre" e "Capolavoro". "Chi sono veramente - dichiara Will - è l'espressione autentica di quello che sono oggi, un ragazzo semplice che non può fare a meno della musica. Scrivere mi ha sempre fatto stare bene, la musica è sempre riuscita a far emergere la versione migliore di me. In questo mio primo Ep c'è tutto il viaggio di questi ultimi anni che mi ha portato fino a qui, dall'iniziale e costante timore di non sentirsi all'altezza sino alla nuova consapevolezza di me e della mia musica, avendo il coraggio di mostrarsi sempre per quello che si è realmente". Tra le prime date annunciate si parte il 10 novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 novembre a Roma (Largo Venue), il 16 novembre a Milano (Santeria toscana) e il 19 novembre a Treviso (New age club). (ANSA).