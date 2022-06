Britney Spears all'altare, oggi il matrimonio con Sam Asghari

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - Britney Spears e Sam Asghari convoleranno a nozze oggi. Lo scrive il magazine People. La popstar, 40 anni, e il suo personal trainer, 28 anni, si diranno sì in una cerimonia intima a Los Angeles con circa una sessantina di invitati.

Sembra che la famiglia Spears, la madre Lynne, il padre Jamie e la sorella Jamie Lynn non siano tra gli invitati e non è chiaro chi accompagnerà la sposa all'altare, secondo quanto si legge su Vanity Fair. Per il suo giorno speciale Britney indosserà un abito disegnato da Donatella Versace.

Le nozze arrivano nove mesi dopo l'annuncio del fidanzamento. La coppia ha iniziato a frequentarsi dal 2016 dopo che essersi conosciuta sul set del video musicale di 'Slumber Party'. People rivela anche che Sam è da anni la spalla di Britney e lei conta su di lui per qualsiasi cosa. (ANSA).