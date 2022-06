Torna a Macerata la fase finale di Musicultura

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Torna, dal 20 al 25 giugno a Macerata la fase finale di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d'Autore giunto alla 33/a edizione.

Gli otto vincitori, tra i quali sarà decretato il vincitore assoluto con il voto del pubblico dello Sferisterio il 24 e il 25 e al quale andranno i 20 mila euro del Premio Banca Macerata, sono Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, The Morbelli, Martina Vinci, Yo, Yosh Whale.

Padroni di casa saranno ancora una volta Enrico Ruggeri e Veronica Maya, che accoglieranno anche gli ospiti nazionali e internazionali che si affacceranno sul palco: Litfiba, Manuel Agnelli, Ditonellapiaga, Silvana Estrada, Ilaria Pilar Patassini, DakhaBrakha dall'Ucraina, Violons Barbares, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, Gianluca Grignani.

Le due serate finali del 24 e 25 giugno allo Sferisterio verranno trasmesse in diretta su Rai Radio 1 e andranno in onda l'8 luglio su Rai 2, in seconda serata, in un programma diffuso anche all'estero da Rai Italia.

"Da oltre 30 anni Musicultura tutela la qualità espressiva delle canzoni e favorisce il ricambio artistico generazionale", ha spiegato il direttore artistico Ezio Nannipieri.

Già da stasera sarà possibile familiarizzare con le loro canzoni e con le loro storie sintonizzandosi su Radio 1, che trasmetterà in diretta, dalla Sala A di Via Asiago a partire dalle 21, il concerto live dei vincitori di Musicultura.

La settimana di Musicultura animerà le strade e le piazze di Macerata con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Attesi tra gli altri Filippo Graziani che rende omaggio alle canzoni e alla genialità del padre Ivan, Ron che ripercorrerà 50 anni di carriera artistica strepitosa, Pupi Avati, la "mamma" di Geronimo Stilton" Elisabetta Dami. (ANSA).