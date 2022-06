Torna Kappa FuturFestival, al Parco Dora Torino 70 artisti

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Torna il Kappa FuturFestival, la rassegna dedicata alla musica elettronica e alle arti digitali al Parco Dora di Torino da venerdì 1 a domenica 3 luglio. Sono già oltre 55mila le presenze confermate, un pubblico sempre più internazionale che arriverà da 96 nazioni diverse.I biglietti acquistati per il 2020 saranno validi per la nuova edizione, la nona. Per la prima volta il format passerà da due a tre giornate, oltre 70 artisti si alterneranno sui quattro palchi.

L'artista Marinella Senatori curerà le installazioni site specific pensate ad hoc per la manifestazione, mentre una campagna d'eccezione sarà realizzata con gli scatti del noto fotografo Oliviero Toscani che rinnova la sua collaborazione con il festival: le immagini andranno ad aggiungersi al progetto in continua evoluzione "Razza umana".

Kff è l'unico format italiano menzionato nella guida "Festivals", che presenta le 50 migliori rassegne musicali di tutti i tempi, pubblicata da Frances Lincoln e distribuita da Hachette in 50 Paesi, oltre a essere il solo festival italiano e il 30/esimo al mondo segnalato da DJMag Uk, rivista inglese di riferimento della scena club culture internazionale. Tra leggende come Carl Cox, Carl Craig, insieme a nuove trionfatrici della scena techno-house globale come Amelie Lens, Peggy Gou, The Blessed Madonna, Honey Djon, la line up di Kappa FuturFestival include una serie di nomi che racconta lo spessore del festival piemontese, da anni il più importante evento open air nel campo della musica elettronica. In programma lo show esclusivo di Diplo, uno dei dj/produttori di maggior successo su scala globale, capace di combinare pop futurista e underground.

Ci sono anche Micheal Bibi, Pawsa, Anotr o Dennis Cruz: talenti in ascesa, a dimostrazione della grande attenzione verso lo scouting sui nuovi protagonisti della club culture. (ANSA).