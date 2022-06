Eli Fur in concerto a 3.400 metri di quota

(ANSA) - AOSTA, 07 GIU - Un concerto a 3.466 metri di quota, sul Monte Bianco, che sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo. Il 13 giugno, alle 20,30, su Skyway, a Punta Helbronner, si esibirà il famoso duo londinese di musica elettronica "Eli & Fur". Un concerto senza pubblico che sarà ripreso da tutte le angolazioni con telecamere e droni. L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla pagina Youtube di Cercle, canale streaming francese. "Eli & Fur è un duo londinese con un'identità sonora unica - spiegano gli organizzatori dell'evento - che ha permesso loro di affermarsi nel panorama musicale internazionale. La loro passione per la produzione, il songwriting e l'esecuzione di oscuri inni di danza emotiva le hanno portate a dominare la scena house & techno internazionale. L'estetica sonora di Eli & Fur sposa un mood misterioso ed enigmatico". (ANSA).