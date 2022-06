Tropicana, tornano i Boomdabash feat Annalisa

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - L'attesa per il tormentone dell'estate 2022 vede in campo un nuovo potenziale protagonista: da venerdì 10 giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store Tropicana, il nuovo singolo dei Boomdabash cantato con Annalisa. Il brano, in uscita su etichetta B1/Soulmatical Music - Capitol Records Italy (Universal Music Italy), segna il ritorno della band che negli ultimi cinque anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino con hit come "Non ti dico no", "Per un milione", "Mambo salentino", "Karaoke", "Don't worry", "Mohicani", più di 1,6 miliardi di stream totali e oltre 800 milioni di views per i videoclip ufficiali su YouTube.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae-pop, un pezzo di grande impatto che mescola sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop. "Tropicana, come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un'esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità e solo good vibes - dichiara la band -. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane". Tropicana "nasce proprio dalla voglia d'estate che è in ognuno di noi, è un brano connotato da un forte dimensione dance, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a ballare, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza. Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un'artista che condivide con noi l'amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza, ma allo stesso tempo punge e graffia". (ANSA).