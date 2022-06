Fulminacci il 1 luglio a Bologna con i nuovi talenti

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Lo scouting di nuovi talenti della musica d'autore italiana, organizzato da Fonoprint, fa tappa all'interno di uno dei festival più prestigiosi della stagione estiva, Il BOnsai Garden di Bologna, affiancandosi a uno degli artisti più rappresentativi della nuova ondata del pop nazionale, Fulminacci. Il cantautore romano torna il 1 luglio a Bologna, nel grande spazio verde dell'area delle Caserme Rosse, con lo spettacolo 'Tante care cose e altri successi tour', dove presenterà i brani che lo hanno fatto diventare un artista di culto, specie per le nuove generazioni, mentre il grande pubblico televisivo lo ha conosciuto grazie al Festival di Sanremo con la canzone 'Santa Marinella'.

Prima della sua esibizione lo spazio sarà riservato ai sei finalisti della sesta edizione di Bma-Bologna Musica d'Autore, sei giovani esponenti del neo-pop italiano che presenteranno le composizioni originali grazie alle quali sono stati scelti fra le proposte arrivate in Fonoprint e che potranno iniziare a confrontarsi con un pubblico autentico, quello dei live. I sei artisti sono Assurditè, Kasto, Orlvndo, Te quiero Euridice, Toolbar, Ufo Bli: per loro la partecipazione in apertura al concerto di Fulminacci è una nuova tappa del percorso di appuntamenti dal vivo che culminerà il 16 settembre con uno show al DumBo, dove verranno proclamati i vincitori. Info sul sito www.bolognamusicadautore.it. (ANSA).