Ligabue, mi avete regalato una vita bellissima

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 05 GIU - "Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera, ma ho bisogno di ringraziarvi anche per quello che mi avete regalato in questi 30 e passa anni. Mi avete regalato una vita bellissima!". E' il messaggio che Luciano Ligabue ha postato su Facebook subito dopo la fine del concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, davanti a 103mila persone, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.

