Ligabue, in 80mila entrati a RCF Arena a un'ora dal concerto

A un'ora dall'inizio del concerto, previsto per le 21, sono 80mila i fan entrati alla RCF Arena di Reggio Emilia per il concerto di Luciano Ligabue, che festeggia i 30 anni di carriera. Complessivamente sono attesi 103mila persone (sold out). In molti stanno raggiungendo a piedi l'area dell'evento.

L'80% dei biglietti è stato venduto fuori Regione. (ANSA).