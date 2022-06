La cantante Shakira si separa dal calciatore Piqué

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - La cantante colombiana Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due figli: "Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra priorità assoluta, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione", si legge in un breve comunicato diffuso dall'agenzia di comunicazione della cantante, secondo quanto riporta la Efe. (ANSA).