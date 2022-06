Tornano concerti a San Siro, in 50 mila per sir Elton

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Dopo oltre due anni dall'ultimo concerto (quello dei Muse in doppia data 12 e 13 luglio 2019) tornano i concerti a San Siro. Il primo domani sarà quello di Elton John, con i circa 50 mila biglietti disponibili già soldout da tempo.

Per essere a Milano. sir John non parteciperà direttamente al 'Platinum party at the Palace' superconcerto per i 70 anni di regno della regina Elisabetta con un cast che include Diana Ross, i Queen, Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli. La sua sarà una performance pre registrata.

Dal vivo (e per la prima volta in assoluto) salirà invece sul palco di San Siro per una nuova tappa del suo tour d'addio 'Farewell Yellow Brick Road'.

"Non vedo l'ora di vedervi tutti allo show tutto esaurito di questo fine settimana a Milano" ha scritto su Instagram in un post in cui ha rassicurato di essere in "piena forma" dopo le foto che lo mostravano su una sedia a rotelle all'aeroporto di Lipsia.

E se Elton si prepara a Milano, anche Milano si sta preparando il suo arrivo. Il prefetto Renato Saccone ha infatti firmato un'ordinanza per vietare la vendita da asporto di superalcolici e di bottiglie di vetro e lattine nella zona dello stadio. E Atm ha annunciato il prolungamento delle metropolitane 1 e 5. L'ultima partenza di treni della linea 1 da Lotto verso Sesto San Giovanni sarà all'1:20, l'ultima sulla M5 da San Siro a Bignami sarà all'una. (ANSA).