Johnny Depp, un nuovo album con Jeff Beck

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - Johnny Depp ha inciso un nuovo album con Jeff Beck, l'anziano frontman degli Yardbirds con cui ha suonato piu' volte in Gran Bretagna nei giorni in cui la giuria del processo contro l'ex moglie Amber era riunita in camera di consiglio.

E' stato Beck ad annunciare il nuovo progetto durante un concerto ieri a Gateshead, nel nord dell'Inghilterra. L'album, che uscira' in luglio, e' il primo progetto importante per Depp nel "nuovo capitolo" aperto dal verdetto della giuria.

"L'ho incontrato cinque anni fa e da allora non abbiamo smesso di ridere", ha detto il musicista: "Abbiamo appena inciso un album. Non so come e' successo ma uscira' in luglio". Depp e' poi salito sul palco per il concerto che ha incluso cover di Dennis Wilson, Marvin Gaye, Jimi Hendrix and Killing Joke.

Il concerto di ieri ha fatto seguito a quelli di Sheffield e alla Royal Albert Hall di Londra in cui i due hanno suonato assieme. (ANSA).